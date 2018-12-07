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Десятилетний жонглер из Приморья попал в Книгу рекордов России

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Фото: официальный сайт администрации Приморского края/primorsky.ru
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Десятилетнего воспитанника Арсеньевской детской школы циркового искусства Богдана Копейкина включили в Книгу рекордов России. Он стал самым юным артистом, жонглировавшим пятью предметами на проволоке. Об этом «РИА Новости» рассказали в администрации Приморского края.

Копейкин и другие воспитанники детской школы стали победителями Первого Дальневосточного фестиваля. В конкурсе участвовали юные артисты из восьми регионов страны. Всего — около 450 человек. Самому юному артисту всего пять лет.

«Богдан Копейкин стал лауреатом первой степени, массовые жонглеры — лауреаты второй степени. Юные циркачи Максим Палантин и Эвелина Пыресина стали дипломатами 1 степени», — отметили в администрации.

В конце ноября пятилетний Рахим Куриев официально установил мировой рекорд, отжавшись от пола 3202 раза за 2,5 часа. Для регистрации достижения в Грозный прибыл главный редактор книги.

13 ноября сообщалось, что Куриев за 2 часа 26 минут отжался от пола 4105 раз. Однако у представителей Книги рекордов России «возникли незначительные вопросы», поэтому официально рекорд не был зафиксирован.

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