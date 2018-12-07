Более 190 млн рублей направят на развитие спортклубов в Удмуртии

В Удмуртской Республике в 2019 году планируют направить 191 млн рублей на развитие спортивных клубов. Цифра не окончательная, в течение года ожидаются поступления из федерального бюджета. Об этом 6 декабря на пресс-конференции рассказала председатель постоянной комиссии по науке, образованию, культуре, национальной и молодежной политике и спорту регионального парламента Татьяна Ишматова.

По ее словам, поддержка спортивных клубов в течение года вызывала большое опасение, но полученное финансирование позволило выделить 191 млн рублей на поддержку спортивных клубов. В течение года также могут поступить дополнительные суммы из федерального бюджета, которые будут направлены в том числе на поддержку клубов. Об этом сообщает ИА «Сусанин».

Ишматова также отметила, что по этому году уже получено письмо от хоккейного клуба «Ижсталь» с просьбой о дополнительной поддержке из бюджета.