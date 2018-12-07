Прямой эфир

Более 190 млн рублей направят на развитие спортклубов в Удмуртии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Удмуртской Республике в 2019 году планируют направить 191 млн рублей на развитие спортивных клубов. Цифра не окончательная, в течение года ожидаются поступления из федерального бюджета. Об этом 6 декабря на пресс-конференции рассказала председатель постоянной комиссии по науке, образованию, культуре, национальной и молодежной политике и спорту регионального парламента Татьяна Ишматова.

По ее словам, поддержка спортивных клубов в течение года вызывала большое опасение, но полученное финансирование позволило выделить 191 млн рублей на поддержку спортивных клубов. В течение года также могут поступить дополнительные суммы из федерального бюджета, которые будут направлены в том числе на поддержку клубов. Об этом сообщает ИА «Сусанин».

Ишматова также отметила, что по этому году уже получено письмо от хоккейного клуба «Ижсталь» с просьбой о дополнительной поддержке из бюджета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Финансирование рыбного хозяйства в два раза увеличат в Ростовской области
Восемь общественных пространств благоустроили в Казани за 1,3 млрд рублей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017