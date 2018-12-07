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Железнодорожники открыли памятник Николаю I в Волгограде

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В Волгограде на территории батальона железнодорожного соединения Южного военного округа (ЮВО) открыли памятник российскому царю Николаю I.

Как рассказал ИА «НовостиВолгограда.ру» начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев, памятник императору был установлен как основателю Железнодорожных войск.

В торжественной церемонии открытия приняли участие начальник управления железнодорожных войск ЮВО Юрий Хорт. Символическую ленту он перерезал вместе с героем социалистического труда полковником Александром Шанцевым.

В октябре сообщалось о том, что в Екатеринбурге появится четырехметровый памятник подданным императора Николая II, который сделают мастера из Санкт-Петербурга. Он будет посвящен подданным, которые отправились с царем в Тобольск. Стелу установят на территории Александро-Невского Ново-Тихвинского монастыря.

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