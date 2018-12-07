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СМИ рассказали о нападении россиянки на священника в Никарагуа

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Фото: prensa.com
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Гражданка России прямо во время таинства исповеди облила кислотой католического священника в Никарагуа. Об этом 6 декабря сообщает издание La Prensa.

По данным местных журналистов, нападение совершила обладательница российского паспорта Элис Леонидовна Гонн. Инцидент произошел во время исповеди женщины в соборе в городе Манагуа.

В результате священнослужитель Марио Гевара получил химические ожоги головы, рук, лица и других частей тела. Прихожане помогли ему добраться до больницы и задержать россиянку. По словам одного из монахов, в женщину «вселились бесы».

В Никарагуа отмечают, что инцидент произошел на фоне конфликта президента страны Даниэля Ортеги и священников католической церкви. В частности, власти обвиняют духовенство в поддержке протестных настроений местных жителей.

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