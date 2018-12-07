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Проект «Уличное радио» представили в администрации Пензы

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В администрации Пензы представили проект «Уличное радио», в рамках которого изменится контент вещания в общественных местах города.

Как сообщает пресс-служба мэрии, сейчас в городе система оповещения работает в местах массового пребывания людей, например в парках, на Олимпийской аллее, Фонтанной площади. Авторы проекта предлагают дополнить перечень остановками общественного транспорта.

Помимо этого, планируется изменить контент вещания. Вместо музыкальных блоков будут транслироваться информационные. Об этом пишет ИА «НовостиВолгограда.ру» .

По словам главы городской администрации Виктора Кувайцева, подобные системы успешно работают в других городах. Реализация «Уличного радио» в Пензе позволит оперативно оповещать население в случае чрезвычайных ситуаций, пропагандировать правила безопасности дорожного движения, здоровый образ жизни, а также передавать другую значимую информацию и создавать настроение в праздничные дни.

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