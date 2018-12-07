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Мемориальную доску в честь хоккеиста Белоусова установят в Челябинске

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В Челябинске планируют установить мемориальную доску в честь известного хоккейного тренера и игрока Валерия Белоусова. Вопрос обсудили на общественных слушаниях, которые состоялись в среду, 5 декабря. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Автором инициативы выступил депутат Челябинской городской Думы Андрей Сидоров. Проект был полностью поддержан. Результаты слушаний будут направлены в Комиссию по установке, демонтажу мемориальных объектов, объектов жанровой городской скульптуры и художественный композиций на территории города. Об этом пишет 1obl.ru.

Валерий Белоусов провел 11 сезонов в составе «Трактора», один сезон в составе челябинского «Металлурга» и два года в магнитогорском «Металлурге». Тренировал «Трактор», «Авангард» и магнитогорский «Металлург».

Валерий Белоусов является лучшим снайпером в истории челябинского хоккея. Его не стало в апреле 2015 года. Именем хоккеиста названа ледовая арена в Челябинске.

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