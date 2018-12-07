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Потерявшегося в Калининграде ребенка нашли с помощью камер «Безопасного города»

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В Калининграде операторы «Безопасного города» смогли отыскать пятилетнего мальчика, который потерялся. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ КО «Безопасный город».

Информация о потерявшемся мальчике поступила в ситуационный центр из правоохранительных органов. Специалистам удалось зафиксировать похожего ребенка за несколько минут в районе одного из развлекательных комплексов на улице Черняховского. Об этом сообщает Калининград.Ru.

Информацию передали в правоохранительные органы. Мальчика обнаружили на парковке, он был абсолютно спокоен и играл в одиночестве. Его передали маме, малыш не пострадал.

В 2018 году специалисты «Безопасного города» отработали 243 запроса правоохранительных органов по поиску. В ситуационный центр поступает информация с 1159 камер, установленных в городе и административных центрах муниципальных образований.

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