Более 120 кг ветеринарных препаратов утилизировали в Орловской области

В Орловской области в 2018 году в ходе проверок были обнаружены и утилизированы более 120 кг некачественных ветеринарных препаратов. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

В этом году специалисты Россельхознадзора провели 17 контрольно-надзорных мероприятий в сфере обращения лекарств для ветеринарного применения. Выяснилось, что нарушения имеют практически все подконтрольные субъекты.

Было составлено 26 протоколов об административных правонарушениях. Сумма штрафов составила порядка 500 тыс. рублей. Об этом пишет InfoOrel.ru.

По информации УФСБ России по Орловской области, пресечено четыре факта розничной торговли ветеринарными препаратами без лицензии.

Также были изъяты и уничтожены недоброкачественные ветеринарные препараты общим весом 55 кг и контрафактные препараты из Индии, США, Японии и двух регионов Российской Федерации общим весом 66 кг.