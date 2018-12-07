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Водитель ожидает суда за гибель двух человек в Новочеркасске

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В Новочеркасске Ростовской области местный житель ожидает суда. Он обвиняется в дорожной аварии, в которой погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

По данным следствия, в августе 2018 года местный житель превысил скорость и столкнулся с автомобилем, который двигался во встречном направлении. Погибли два человека. В момент аварии обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом пишет RostovGazeta.

На данный момент расследование уголовного дела завершено и передано в суд для рассмотрения по существу. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет.

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