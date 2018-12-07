США потребовали от России отказаться от ракеты 9М729 или модернизировать систему

В Государственном департаменте США заявили, что Россия должна решить вопрос с ракетной системой 9М729. По словам заместителя госсекретаря по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Андреи Томпсон, Вашингтон останется в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) если Россия откажется от 9М729 или модернизирует ее.

Госдепартамент озвучил условия

Томпсон подчеркнула, что российская ракетная система 9М729 запускает ракеты на большие расстояния, чем декларируют российские власти. Дальность полетов ракет не должна превышать условия ДРСМД, подчеркнула представитель Госдепа. Американская сторона уверена, что данный тип ракеты имеет радиус действия от 500 до 5500 км, именно это противоречит условиям Договора, передает «Газета.ру».

Представитель Госдепа обратила внимание, что результат модернизации ракеты «должен быть проверяемым».

Москва ответила еще в ноябре

Россия в минувшем месяце уведомила Соединенные Штаты, что стрельбы и испытания ракетной системы 9М729 на указанную американцами дальность не осуществлялись. Кроме того, официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что ракетные программы России полностью соответствуют обязательствам по ДРСМД.

Заявление президента России

5 ноября госсекретарь США Майкл Помпео дал России 60 дней для возвращения к соблюдению договора, иначе Штаты выйдут из соглашения.

Россия выступает против прекращения действия договора, но оставляет за собой право реагировать «соответствующим образом», заявил президент России Владимир Путин и отметил, что «заявление господина Помпео несколько запоздало». Сначала президент США Дональд Трамп заявил о намерении покинуть ДРСМД, а потом американская сторона стала искать обоснования для этого, заявил российский лидер.

«При этом, как обычно, никаких доказательств нарушений с нашей стороны не представляется», — подчеркнул глава государства.