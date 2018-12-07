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Хабаровский госслужащий брал взятки квартирами

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В Хабаровске правоохранительные органы расследуют дело о взяточничестве, подозреваемыми по которому проходят госслужащий, бизнесмен и его супруга. Все фигуранты задержаны, в офисах прошли обыски, изъяты документация, электронные носители информации и компьютерная техника.

Как уточняет ИА AmurMedia со ссылкой на полицию, фирма, которая принадлежала подозреваемому, была одним из кредиторов обанкротившегося госучреждения, чье имущество распродавали для погашения долгов. Однако организация находилась в конце списка, и, таким образом, удовлетворения требований взыскателей и выплаты должны были быть минимальными.

Для изменения очередности глава компании с супругой дали взятку сотруднику госучреждения в виде двух квартир общей стоимостью около 5,5 млн рублей. За это чиновник нарушил порядок и передал в пользование организации 21 квартиру, пять автомобилей и пять мест на парковке.

По факту случившегося возбуждены дела по статьям «Дача взятки» и «Получение взятки». Максимальная санкция статей предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Ранее Генпрокуратура составила портрет склонного к коррупции человека. Он энергичен, образован, коммуникабелен, стрессоустойчив, имеет семью и не злоупотребляет алкоголем.

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