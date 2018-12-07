Чиновники опровергли просьбу ветерана труда перечислить соцвыплату Медведеву

В социальном центре Магаданской области опровергли обращение местного жителя Владимира Попова с просьбой перечислить 683 рубля прибавки к пенсии главе правительства Дмитрию Медведеву. Чиновники уточнили, что Попов был у них, но по другому вопросу.

Упомянутая сумма — компенсация ветеранам труда на оплату коммунальных услуг. Она перечисляется адресно. Направить эти деньги ни на какой другой счет невозможно, передает «РИА Новости».

Попов обращался в соцсентр в связи с тем, что собирается переезжать из поселка Сокол в Магадан и, соответственно, меняет прописку. Он попросил временно не перечислять деньги на оплату коммунальных услуг.

Ранее в соцсетях появилось фото заявления, написанного Поповым, с просьбой перечислить выплату Медведеву. Пенсионер начал получать надбавку с 1 ноября, уточняет «Газета.ру».