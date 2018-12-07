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Комик Харт отказался от роли ведущего «Оскара»

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Фото: Global Look Press/Frederic Kern/imago stock&people
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Известный комик Кевин Харт отказался от роли ведущего премии «Оскар» в 2019 году. О своем решение актер написал на своей странице в Twitter.

5 декабря стало известно, что ведущим церемонии премии станет Харт. Сам комик заявил об исполнении своей мечты. Однако позднее Харт оказался в центре скандала. Пользователи соцсетей нашли твиты актеры, датированные 2009 годом, где актер оскорблял представителей сексуальных меньшинств.

«Я принял решение отказаться от роли ведущего «Оскара» в этом году... всё потому, что я не хочу отвлекать внимание в ночь, которую должны праздновать многие удивительные и талантливые актеры. Я приношу искренние извинения перед ЛГБТ-сообществом за мои жесткие слова в прошлом», — написал Харт.

Он также отметил, что сожалеет о том, что причинил людям боль. Харт добавил, что главной его целью является объединение людей, а не отдаление их друг от друга.

Кевин Харт — известный американский комик. Он снялся в десятках фильмов, в том числе «Миссия в Майами», «Полтора шпиона», «Джуманджи: Зов Джунглей», «Очень страшное кино – 3», «Очень страшное кино – 4» и многих других.

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