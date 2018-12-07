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СМИ узнали о подготовке Тарантино к съемкам телесериала

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Фото: Global Look Press/Dave Bedrosian/imago stock&people
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Американский режиссер и сценарист Квентин Тарантино втайне от поклонников может готовиться к съемкам телесериала. Такие подозрения возникли из-за совпадения имен героев его последней ленты «Однажды в Голливуде» и классического сериала-вестерна телеканала CBS, сообщает 6 декабря The Hollywood Reporter.

Отмечается, что одного из персонажей нового фильма Тарантино зовут Скотт Лансье. С 1968 по 1970 годы на американских экранах демонстрировался классический вестерн, который назывался «Лансье».

Также уточняется, что режиссер вел переговоры со вдовой правообладателя сериала. Итоги этих встреч стороны пока еще не афишировали.

22 августа стали известны имена актеров, которые появятся в новом фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Кинолента выйдет в прокат в июле 2019 года. В картине будут задействованы Леонардо Ди Каприо, Бред Питт, Аль Пачино, Марго Робби, Дакота Фаннинг, Курт Рассел и Тим Рот. Действие фильма разворачивается в 1969 году и будет состоять из нескольких сюжетных линий «как трибьют золотому веку Голливуда».

Два из трех последних фильмов Тарантино — «Джанго освобожденный» и «Омерзительная восьмерка» — представляют собой современные вестерны с элементами других жанров. На создание первой ленты режиссера вдохновил итальянский вестерн «Джанго» 1966 года, второй — «Великолепная семерка» 1960 года.

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