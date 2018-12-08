Россия оказалась родиной древнейших титанозавров континента

Ученые выяснили, что динозавры в Евразии появились гораздо раньше, чем считалось до этого. Семь позвонков титанозавра пролежали в земле Ульяновской области 130 млн лет.

Четвероногий травоядный гигант найден на берегу Волги в 5 км от Ульяновска. При жизни животное весило около 17 т, обладало длинной шеей и хвостом. Палеонтологи назвали его Волготитан — теперь в науке это новый класс титанозавра.

Ранее наука полагала, что эти ящеры жили в основном на территории Южной Америки.