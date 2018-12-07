Похороны Буша-старшего завершились в Техасе

Бывший президент США Джордж Буш-старший был похоронен 6 декабря на территории президентской библиотеки при Техасском сельскохозяйственном и машиностроительном университете в городе Колледж-Стейшен.

Как сообщил в Twitter официальный представитель экс-президента Джим Макграт, там же покоится его супруга Барбара Буш, которая умерла в апреле в возрасте 93 лет.

Кроме того, на участке похоронена дочь Робин Буш, которая умерла в возрасте трех лет в 1953 году. Церемония похорон была закрытой. Гроб с телом Буша-старшего доставили на поезде в сопровождении членов его семьи и близких друзей из Хьюстона.

Ранее сообщалось, что Трамп, прибывший на церемонию прощания с Бушем-старшим, взаимно проигнорировал Билла и Хиллари Клинтон. Также его обвинили в нехристианском поведении.

Буш-старший скончался 30 ноября в Хьюстоне. Он занимал пост главы государства с 1989 по 1993 год. Он пытался избраться на второй срок, но проиграл демократу Биллу Клинтону. Его сыновья также выбрали политическую карьеру.

Джордж Буш-младший был 43-м президентом США, а Джеб Буш занимал пост губернатора штата Флорида. 5 декабря было объявлено днем общенационального траура.