В США уточнили планы о военном ответе на инцидент в Керченском проливе

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд рассказал, что США не намерены отвечать на инцидент в Керченском проливе. Об этом он на заявил на дискуссионной площадке The Washington Post.

Кроме того, генерал отметил, что Запад должен ответить на действия России, однако для этого необходимо использовать сферы экономики, безопасности или дипломатии, пишет «Газета.ru».

25 ноября три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» — вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. Для их остановки российским военным пришлось применить силу.

Все моряки были задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы». Члены экипажа украинских судов в настоящее время арестованы и находятся в СИЗО Москвы.