Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу

Небольшой снег и гололедица ожидаются в столичном регионе в пятницу днем, передает Гидрометцентр РФ.

По прогнозам синоптиков, в Москве днем температура воздуха будет колебаться от минус 5 до минус 3 градусов, ночью ожидается 7–9 градусов мороза. В Подмосковье столбики термометров днем покажут от 8 до 3 градусов мороза, ночью — от минус 12 до минус 7 градусов.

Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба. Ветер переменных направлений со скоростью 2–7 м/с.

В ночь на 6 декабря в Москве прошел снегопад, и к утру высота снежного покрова выросла до 13 мм. При этом Гидрометцентр прогнозирует постепенное снижение температуры в столице. К выходным ночные температуры упадут до -10 градусов, а на следующей неделе ожидаются 14-градусные морозы.