Прямой эфир
Сюжет:

Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Небольшой снег и гололедица ожидаются в столичном регионе в пятницу днем, передает Гидрометцентр РФ.

По прогнозам синоптиков, в Москве днем температура воздуха будет колебаться от минус 5 до минус 3 градусов, ночью ожидается 7–9 градусов мороза. В Подмосковье столбики термометров днем покажут от 8 до 3 градусов мороза, ночью — от минус 12 до минус 7 градусов.

Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба. Ветер переменных направлений со скоростью 2–7 м/с.

В ночь на 6 декабря в Москве прошел снегопад, и к утру высота снежного покрова выросла до 13 мм. При этом Гидрометцентр прогнозирует постепенное снижение температуры в столице. К выходным ночные температуры упадут до -10 градусов, а на следующей неделе ожидаются 14-градусные морозы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Японии установилась аномально теплая погода
Выпавший в Москве снег не растает до весны

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017