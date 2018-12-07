Житель Подмосковья 33 года жил с пулей в голове

Житель Подмосковья 33 года проходил с пулей в голове и даже не знал о ней. Долгое время мужчину беспокоили боли и сонливость, но врачи были бессильны. Причину недомоганий смогли установить только благодаря МРТ.

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