Пентагон увидел крупную угрозу в действиях ВМФ России в Атлантике

Операции российского Военно-морского флота в северной части Атлантического океана представляет собой крупную угрозу для США. Об этом заявил министр американских ВМС Ричард Спенсер, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

«Северная Атлантика является отдельным театром [военных] действий. Речь идет о крупной угрозе, и потому мы создали Второй флот», — приводит слова министра ТАСС. Он добавил, Россия в целом представляет для США «угрозу в перспективе».

США воссоздали Второй флот ВМС в мае этого года в связи с «конкуренцией великих держав». Это формирование существовало с 1950 по 2011 год и отвечало за территорию Атлантики от Северного полюса до Карибского моря.