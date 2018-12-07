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Пентагон увидел крупную угрозу в действиях ВМФ России в Атлантике

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Фото: Global Look Press/Ron Sachs
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Операции российского Военно-морского флота в северной части Атлантического океана представляет собой крупную угрозу для США. Об этом заявил министр американских ВМС Ричард Спенсер, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

«Северная Атлантика является отдельным театром [военных] действий. Речь идет о крупной угрозе, и потому мы создали Второй флот», — приводит слова министра ТАСС. Он добавил, Россия в целом представляет для США «угрозу в перспективе».

США воссоздали Второй флот ВМС в мае этого года в связи с «конкуренцией великих держав». Это формирование существовало с 1950 по 2011 год и отвечало за территорию Атлантики от Северного полюса до Карибского моря.

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