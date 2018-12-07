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Климкин рассказал о прекращении Венгрией выдачи паспортов украинцам

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Венгерские консульства на территории Украины прекратили выдачу гражданства украинцам. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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Министр посчитал это положительным знаком, а также напомнил, что ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что выдача паспортов на территории Украины не противоречит украинским законам, пишет RT.

24 октября Климкин сообщил, что совместно с Петером Сийярто договорился провести консультации по двусторонним проблемам, связанным с Закарпатьем, на уровне консульских представителей в Будапеште.

Очередной виток обострения отношений Будапешта и Киева произошел после того, как 19 сентября в Сети появилось видео, запечатлевшее, как консульство Венгрии в закарпатском городе Берегово тайно выдает украинцам венгерские паспорта.

4 октября МИД Украины объявил венгерского консула персоной нон грата. В ведомстве также выразили надежду на то, что в дальнейшем эта страна будет «воздерживаться от любых недружественных шагов». В тот же день Сийярто объявил о высылке украинского дипломата в ответ на действия Киева.

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