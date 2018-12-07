Александр Васильев рассказал о своей новой книге

Историк моды и телеведущий Александр Васильев в интервью «Известиям» рассказал о выходе в свет его новой книги «Фамильные ценности».

Издание содержит воспоминания его дяди — режиссера Петра Павловича Васильева, а также его отца — народного художника России Александра Павловича Васильева. Кроме того, оно повествует о периоде детства самого модельера, его жизни в районе Фрунзенской набережной и отъезде во Францию.

По словам Васильева, в нем «будет что посмотреть» благодаря большому количеству иллюстраций. Более того, писатель расскажет в книге и о любви.

«Там будут и любовные истории, и очень лирические отступления. Но всё же ценность издания не в пикантных подробностях, которые так прельщают сегодняшних читателей. Самое интересное, на мой взгляд, — это прекрасные воспоминания о молодости моих родителей, о детских впечатлениях и спектаклях, которые мне довелось увидеть. О прекрасных друзьях, с которыми мне удалось встретиться. Я лично знал многих знаменитых актеров той поры, балерин, певиц… Все они были либо близкими друзьями нашего дома, либо частенько ходили к нам в гости», — поделился автор.

Подробнее — в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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