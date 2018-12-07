В день новых протестов «желтых жилетов» на улицы Парижа выйдет бронетехника

Французские власти приняли решение мобилизовать более 89 тыс. правоохранителей и вывести на улицы Парижа бронетехнику в связи с новыми протестными акциями против повышения цен на топливо. Об этом заявил премьер-министр страны Эдуар Филипп.

Очередные протесты намечены на 8 декабря. Обеспечивать порядок в столице Франции будут около 8 тыс. сотрудников полиции и жандармерии. Кроме того, на улицы планируется вывести 12 бронетранспортеров. Они будут находиться в резерве, но при необходимости премьер-министр будет принимать решение об их использовании.

Как пишет AFP, полиция призвала торговцев в районе Елисейских Полей не открывать магазины. Эйфелева башня и дюжина музеев, включая Лувр, также останутся закрытыми. Парижская опера отменила выступления на субботу.

Массовые протесты проходят во Франции с середины ноября. Изначально недовольство граждан было вызвано намерениями властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Участники акций выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются неотъемлемым атрибутом французских водителей. По всей стране в протестах приняли участие 75 тыс. человек. В ходе акций погибли четыре человека.

4 декабря власти Франции приостановили введение новых повышенных цен на бензин и дизельное топливо на шесть месяцев. Национальное собрание одобрило предложение правительства.