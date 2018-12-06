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Генпрокуратура Украины начнет расследование против спикера рады

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Фото: РИА Новости
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Печерский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру Украины начать уголовное разбирательство в отношении спикера рады Андрея Парубия после его высказываний в адрес священников Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом заявил депутат парламента от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко.

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«Лживые, откровенно провокационные заявления Парубия о том, что они (священники. — «Известия») убивали украинцев, не только являются плодом его больной фантазии, они оскорбляют чувства миллионов прихожан УПЦ», — цитирует Нимченко ТАСС.

По его словам, представители партии обратились в Генпрокуратуру, однако в ведомстве отказались начать расследование, сославшись на отсутствие состава преступления. 5 декабря суд Киева обязал Генпрокуратуру начать досудебное расследование в отношении Парубия «за циничные обвинения в адрес УПЦ», добавил Нимченко.

В октябре Константинопольский патриархат приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине. При этом Константинополь отменил решение 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату. В ответ синод Русской православной церкви вынужденно принял решение разорвать связи с Константинопольским патриархатом. Аналогичные действия предприняла УПЦ.

В настоящее время на Украине действуют три православные структуры: признанная мировым православием самоуправляемая Украинская православная церковь, а также непризнанные Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) и Киевский патриархат.

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