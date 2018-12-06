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Новость о смерти режиссера Годара оказалась фейком

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Фото: ТАSS/Zuma
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Итальянский журналист признался в написании фейковой новости о смерти 88-летнего французского режиссера Жан-Люка Годара.

Автором ложной информации оказался Томмазо Дебенедетти, передает «Газета.ру». Сообщение появилось 6 декабря в Twitter, который якобы принадлежит министру культуры Швейцарии. Позже Дебенедетти подтвердил, что он создал ненастоящий аккаунт и распространил новость.

Дебенедетти известен тем, что был автором ряда громких фейковых новостей. Например, он сообщал о смерти папы римского Бенедикта XVI, убийстве главы ИГ (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, а также о гибели белорусской писательницы Светланы Алексиевич.

26 ноября ушел из жизни в возрасте 77 лет итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи.

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