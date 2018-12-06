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В Британии уточнили причину крушения вертолета владельца «Лестер Сити»

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Фото: РЕН
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Управление по расследованию авиационных происшествий Великобритании (AAIB) выявило причины, по которым разбился вертолет владельца футбольного клуба «Лестер Сити» Вишая Шривадданапрабха. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Пилот потерял управление над вертолетом в результате неисправности трансмиссии рулевого винта. На данный момент управление намерено выяснить, что стало причиной поломки.

Инцидент произошел 27 октября неподалеку от стадиона команды «Кинг Пауэр» спустя 30 минут после матча с «Вест Хэм Юнайтед» (1:1) в чемпионате Англии. По словам очевидцев, вертолет некоторое время кружил над стадионом, а потом упал на парковку клуба и загорелся.

Шриваддханапрабха — тайский миллиардер. Он приобрел «Лестер» в 2010 году. В 2016 году команда впервые в истории выиграла национальное первенство.

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