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ООН подтвердила наличие тоннелей на ливано-израильской границе

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Фото: Global Look Press/Stefanie Järkel
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Временные силы ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) подтвердили наличие тоннеля на границе Ливана и Израиля. Об этом сообщила пресс-служба сил миротворцев в четверг, 6 декабря.

«На основании результатов инспекции ЮНИФИЛ может подтвердить наличие тоннеля в данной локации», — приводит «РИА Новости» сообщение ЮНИФИЛ.

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Также отмечается, что командующий временными силами ООН в Ливане Стефан Дель Кол посетил с группой специалистов району Метуллы. В нем военнослужащие Израиля нашли тоннель возле «голубой линии», признанной ООН границы между Ливаном и еврейским государством.

4 декабря Израиль начал операцию «Северный щит» по обнаружению и уничтожению трансграничных тоннелей ливанского шиитского движения «Хезболла». Они использовались для переправки боевиков в еврейское государство. Соединенные Штаты поддержали действия израильской стороны.

Глава Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении созвать экстренное заседание Совбеза ООН для осуждения действий движения «Хезболла».

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