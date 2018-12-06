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Три частных дома загорелись в Анапе

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Три двухэтажных частных дома загорелись в Анапе. Площадь пожара составляла 700 кв. м.

Представитель оперативного штаба на месте ЧС сообщил «РИА Новости», что в данный момент возгорание локализовано.

По предварительным данным регионального главка МЧС, погибших и пострадавших нет, эвакуированы девять человек.

6 декабря звезда российской юмористической телепередачи «Аншлаг» Николай Бандурин пострадал в результате пожара в подмосковной деревне Костино в Пушкинском районе.

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