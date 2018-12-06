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Климкин рассказал о посещении раненных моряков украинскими консулами

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Украинские консулы в Москве проводят встречу с тремя моряками ВМС Украины, которые пострадали при задержании за незаконное вторжение в территориальные воды РФ. Об этом 6 декабря сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин после встречи министров ОБСЕ в Милане.

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«Именно сейчас наши консулы встречаются с тремя ранеными ребятами», — цитирует его «РИА Новости».

При этом глава украинского внешнеполитического ведомства отметил, что до конца недели сотрудники дипмиссии проведут встречи с каждым задержанным украинским моряков.

Ранее омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что трое украинских моряков сейчас содержатся в медицинской части «Матросской тишины», им оказывают необходимую помощь. По словам уполномоченного по правам человека, жизни иностранных граждан ничего не угрожает.

25 ноября три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» — вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. Суда не отреагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться и продолжали совершать опасные маневры. Для их остановки российским военным пришлось применить силу. Все моряки были задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

6 декабря депутат Верховной рады Юрий Бойко заявил, что власти Украины пытаются повысить свой рейтинг на ситуации вокруг задержанных украинских моряков.

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