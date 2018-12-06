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МИД России обвинил США в стремлении разрушить систему контроля над вооружениями

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В МИД России заявили, что своей негативной позицией по резолюции Генеральной ассамблеи ООН США стремятся разрушить современную систему контроля над вооружениями и нераспространения оружия в космосе. Об этом 6 декабря сообщает «Интерфакс».

5 декабря ГА ООН приняла три российских документа: резолюции «Неразмещение первыми оружия в космосе» и «Меры по обеспечению транспарентности и укреплению доверия в космической деятельности», а также процедурное решение «Дальнейшие практические меры по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве». Впоследствии он заручились поддержкой 128 государств, а число соавторов возросло до 50 стран.

Вашингтон выступил против любых инициатив Москвы, в ответ на это МИД России обвинил США в жестком препятствовании позитивным шагам в этой сфере.

18 июня американский лидер Дональд Трамп поручил Пентагону создать космические силы в качестве шестого вида вооруженных сил Соединенных Штатов. По его словам, страна нацелена на лидерство в космосе и не намерена «плестись» за Россией и Китаем.

Посольство России в США ранее иронично прокомментировало намерение США создать космические войска, напомнив, что данный род войск уже существует в РФ. Телеканал CNN твит российских дипломатов назвал «жестким троллингом» Пентагона.

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