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Генсек ООН призвал к переговорам по конфликту в Йемене

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Фото: REUTERS/Kacper Pempel
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал участников военного конфликта в Йемене начать переговоры при поддержке ООН без предварительных условий. Об этом говорится в сообщении на сайте организации в четверг, 6 декабря.

«Генеральный секретарь призывает воюющие стороны продолжать деэскалацию в Ходейде и изучить другие меры по смягчению угрожающей жизни экономической и гуманитарной ситуации», — говорится в сообщении ООН.

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Гутерриш напомнил, что переговоры — единственный способ прекратить конфликт.

Вооруженный конфликт в Йемене начался в 2014 году. С одной стороны в нем участвуют повстанцы-хуситы и часть армии, лояльная к бывшему президенту страны. С другой — правительственные войска и ополчение, поддерживаемые арабской коалицией во главе с Саудовской Аравией.

7 июня ООН подготовила план урегулирования конфликта в Йемене, который предусматривает отказ хуситов от баллистических ракет.

В октябре мятежники-хуситы пообещали не наносить ракетных ударов по Саудовской Аравии, ОАЭ и их союзникам при условии, что коалиция хочет мира.

В ноябре международная гуманитарная организация Save the children заявила о смерти 85 тыс. детей от голода с момента начала конфликта. Соединенные Штаты предложили передать йеменский порт Ходейда, за который идут тяжелые бои, нейтральной стороне для разрешения гуманитарного кризиса.

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