Прямой эфир

Эйфелеву башню закроют в день акции протеста «желтых жилетов»

0
Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эйфелева башня в Париже будет недоступная для туристов в субботу, 8 декабря, из-за планирующихся в этот день акций протеста «желтых жилетов». Об этом 6 декабря сообщает французская газета Les Echos.

Отмечается, что руководство Эйфелевой башни не может обеспечить безопасность посетителям достопримечательности. Также в субботу будут закрыты многие магазины, рестораны и музеи Парижа.

В администрации французского президента Эмманюэля Макрона не скрывают обеспокоенности в связи с тем, что демонстранты могут прибегнуть к силе и попытаться осуществить путч, пишет «Интерфакс».

Спецслужбы сообщают, что митингующие обещали взяться за оружие с целью «нанести удар» по власти и стражам порядка.

Массовые протесты проходят во Франции с середины ноября. Изначально недовольство граждан было вызвано намерениями властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Участники акций выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются неотъемлемым атрибутом французских водителей. По всей стране в протестах приняли участие 75 тыс. человек. В ходе акций погибли четыре человека.

4 декабря власти Франции приостановили введение новых повышенных цен на бензин и дизельное топливо на шесть месяцев. Национальное собрание одобрило предложение правительства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Париже заявили об угрозе свершения госпереворота «желтыми жилетами»
Левые партии Франции выразят вотум недоверия правительству

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017