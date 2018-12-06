Эйфелеву башню закроют в день акции протеста «желтых жилетов»

Эйфелева башня в Париже будет недоступная для туристов в субботу, 8 декабря, из-за планирующихся в этот день акций протеста «желтых жилетов». Об этом 6 декабря сообщает французская газета Les Echos.

Отмечается, что руководство Эйфелевой башни не может обеспечить безопасность посетителям достопримечательности. Также в субботу будут закрыты многие магазины, рестораны и музеи Парижа.

В администрации французского президента Эмманюэля Макрона не скрывают обеспокоенности в связи с тем, что демонстранты могут прибегнуть к силе и попытаться осуществить путч, пишет «Интерфакс».

Спецслужбы сообщают, что митингующие обещали взяться за оружие с целью «нанести удар» по власти и стражам порядка.

Массовые протесты проходят во Франции с середины ноября. Изначально недовольство граждан было вызвано намерениями властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Участники акций выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются неотъемлемым атрибутом французских водителей. По всей стране в протестах приняли участие 75 тыс. человек. В ходе акций погибли четыре человека.

4 декабря власти Франции приостановили введение новых повышенных цен на бензин и дизельное топливо на шесть месяцев. Национальное собрание одобрило предложение правительства.