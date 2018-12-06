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NI назвал идею создания общеевропейской армии полной катастрофой

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Фото: Global Look Press/Felix Kästle
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Создание единой общеевропейской армии по предложению президента Франции Эммануэля Макрона станет «полной катастрофой», пишет американское издание The National Interest.

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В частности, у автора статьи вызывает вопросы процедура принятия решений о применении этих войск.

Если для этого потребуется согласие всех членов союза, то его будет сложно добиться из-за возможных расхождений, отмечает издание. При этом в том случае если решение об использовании единой армии будет принимать некая специальная структура, то возникнут вопросы, почему это поручили «бюрократам, которых никто не выбирал».

Издание подчеркивает, что в случае конфликта с таким противником, как Россия, войскам понадобится прикрытие с воздуха, поддержка транспортной авиации, систем радиоэлектронной борьбы и многое другое. Сейчас обеспечение широкомасштабных боевых действий в значительной степени зависит от США.

«Без политической интеграции Европа не сможет создать вооруженные силы, адекватные ее экономической мощи», — заключает автор.

В начале ноября Макрон заявил, что не исключает возможности создания общеевропейской армии. По мнению французского лидера, это необходимо из-за нестабильности на границах Евросоюза и невозможности полагаться только на силу влиятельных союзников из-за океана.

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