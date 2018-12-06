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Рабочий упал с высоты и разбился во время работ в Казани

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В Казани на строительной площадке жилого комплекса с высоты сорвался мужчина. От полученных травм он погиб. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Татарстан.

Трагедия произошла на улице Тэцевская. На территории стройки было обнаружено тело 40-летнего мужчины, который проводил работы. По факту произошедшего организована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Об этом пишет InKazan.ru.

Как рассказал помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий, проводится ряд мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

27 ноября в Иркутске во время строительных работы разбился мужчина. Он упал с четвертого этажа и погиб от полученных травм.

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