Страны ОПЕК+ готовы договориться о снижении добычи. Вопрос — в объёме и в том, получат ли отдельные страны преференции. Сейчас цена на нефть мечется в пределах $60 за баррель. Для мировой нефтегазовой промышленности этот уровень недостаточен.

Конечно, есть страны, для которых $60 за баррель – это вполне комфортная цена. К их числу относится и Россия. Но в среднем дешёвой в производстве нефти в мире не осталось. Отрасль требует всё больше и больше денег. В производство вовлекаются трудноизвлекаемые запасы, средний размер новых месторождений снижается, а значительная часть добычи смещается на север.

В нашей стране уже действует проект на Арктическом шельфе – месторождение Приразломное. В будущем всё больше проектов будет реализовываться в столь тяжёлых природно-климатических условиях. Это весьма красноречивый пример, который демонстрирует современные реалии нефтяной отрасли.

При этом миру требуется всё больше чёрного золота. Средний спрос в следующем году вполне может превысить 100 млн баррелей в сутки.

В ряде стран средняя себестоимость производства барреля уже сегодня превышает $35. К их числу относятся США и Норвегия. Для сравнения, по существующим оценкам, этот показатель более чем в два раза превышает показатель российской нефтедобычи.

Проблема поиска и освоения новых месторождений и дорожающее извлечение диктуют оптимальный коридор цен, которого необходимо придерживаться, чтобы мировая нефтяная отрасль развивалась стабильно, обеспечивая растущий спрос. Для поддержания цен в оптимальном коридоре сегодня необходимы усилия основных игроков, объединившихся в рамках ОПЕК+.

Предварительно страны объединения пришли к соглашению о том, что необходимо снизить добычу. Вполне вероятно, сокращение составит от 1 до 1,5 млн баррелей в сутки. В данный момент один из основных вопросов заключается в конкретном объеме снижения, а также в квотах для каждой отдельной страны.

Что касается России, то наша страна продемонстрировала заметный рост производства чёрного золота по сравнению с прошлым годом. В ноябре 2018-го по сравнению с ноябрем 2017-го оно увеличилось почти на 4% — до 11,37 млн баррелей в стуки.

Для России, в случае принятия решения о сокращении добычи в рамках ОПЕК+, было бы оптимально уменьшить производство не более чем на 150 тыс. баррелей в сутки. Это связано с растущим спросом на нашу нефть на внешних рынках (особенно со стороны Китая), а также с точки зрения внутреннего спроса на нефтепродукты.

Основной вопрос сегодня вызывает Иран — подпадёт ли его нефтяная отрасль под ножницы нового соглашения ОПЕК+, или он получит исключение. В условиях действующих с ноября 2018 года санкций против республики со стороны США добыча в этой стране неизбежно снизится. Вопрос лишь в сроках и в конкретных объемах снижения. По всей видимости эти объемы окажутся выше любых квот, которые могут быть предписаны в рамках ОПЕК+.

Против исключений для Ирана выступает Саудовская Аравия. Очевидно, она не хочет давать возможности своему традиционному конкуренту минимизировать потери от санкций США. Но решение в рамках ОПЕК+ принимает не одна Саудовская Аравия.

Кстати, фактор Ирана сегодня заставляет достаточно оптимистично смотреть на проблему возможного превышения предложения над спросом на мировом рынке нефти. Ведь неизбежное снижение производства в этой стране весной 2019 года так или иначе поможет благоприятно справиться с любым дисбалансом.

Соединенные Штаты через твиттер своего президента вновь призывают страны ОПЕК+ отказаться от планов по сокращению добычи. Мол, миру не нужна дорогая нефть. Так как он не ограничивается одними США, позволим себе усомниться в истинности этого тезиса.

Для мировой нефтегазовой промышленности низкие цены на нефть — это неизбежное недофинансирование новых проектов, которое обернётся в обозримом будущем дефицитом энергоресурсов. А от этого пострадают абсолютно все.

Таким образом новое соглашение ОПЕК+ пойдёт на пользу всей мировой экономике. И закрепит данный формат взаимодействия нефтедобывающих стран в роли ключевого регулятора мирового рынка нефти.

Автор — заместитель генерального директора Института национальной энергетики

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