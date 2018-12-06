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В Москве задержан подозреваемый в нападениях на женщин в Самарской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Сотрудники полиции задержали в Москве подозреваемого в серии нападений с ножом на женщин в Самарской области. Об этом 6 декабря сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«На станции Москва–Рязанская задержали подозреваемого в нападениях на женщин — 22-летнего жителя города Тольятти», — пояснила Волк. Ее слова цитирует ТАСС.

На своих жертв злоумышленник нападал в безлюдных местах и подъездах. Мужчина набрасывался на них, наносил телесные повреждения, а затем скрывался. Всего удалось установить причастность подозреваемого к семи нападениям на женщин, причем в трех случаях он использовал нож, говорится в сообщении на сайте министерства.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

6 ноября в лифте жилого дома в московском районе Северное Бутово обнаружили тело 52-летней женщины с множественными ножевыми ранениями. В совершении преступления подозревают экс-сотрудника полиции и уроженца Азербайджана Ровшана Шабанова. Его задержали в момент очередного нападения в лифте другого дома. Фигурант дела находится под стражей до 8 января.

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