СК задумал внедрить детектор лжи по глазам

В целях борьбы с взяточничеством Следственный комитет России планирует применять собственную разработку — детектор лжи по глазам. В настоящее время там уже используют полиграф.

Новое устройство обладает рядом преимуществ. Проверка с его помощью занимает в четыре раза меньше времени и не требует дополнительной подготовки. На сбор информации не влияет отсутствие у человека одного глаза, а также наличие у него линз или очков.

Аппарат станет дополнительным средством сбора информации в дополнение к полиграфу, что увеличит достоверность результатов, считают в СК. Там предложили использовать подобный аппарат во всех госструктурах. Устройство уже применяется во время приема работников в центральный аппарат Следственного комитета.

Согласно данным СК, за последний год количество коррупционных преступлений увеличилось. Причем большая часть переданных в суд дел возбуждена в отношении должностных лиц.

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