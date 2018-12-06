Рада поддержала прекращение договора о дружбе с Россией

Верховная рада Украины приняла закон «О прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией». Об этом 6 декабря сообщает «Интерфакс».

Закон предусматривает приостановление договора о дружбе между Россией и Украиной с 1 апреля 2019 года. За принятие указа проголосовали 277 депутатов при необходимом минимуме — 226 голосов.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной был подписан в 1997 году. Он является основополагающим документом отношений двух стран и предполагает стратегическое партнерство.

В сентябре текущего года Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) не продлевать соглашение. В Кремле отметили, что действия Киева только ухудшат и так находящиеся в глубоком кризисе отношения. В Москве подчеркнули, что украинские власти поступили неразумно, решившись на этот шаг.