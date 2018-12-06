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Праздник «Мир равных возможностей» прошел в Курске

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В Курске состоялся праздник «Мир равных возможностей». Традиционное мероприятие Декады инвалидов собрало людей с ограниченными возможностями здоровья.

В регионе проживает около 125 тыс. инвалидов, 14% из них активно занимаются физической культурой. С 2010 года число увлеченных спортом среди жителей с ограниченными возможностями здоровья выросло в 10 раз, отмечает «Курская правда».

Инвалиды Курской области в этом году участвовали в 42 соревнованиях различного уровня и завоевали 67 медалей. Некоторые из них войдут в состав национальных команд и будут состязаться в 2019 году на крупных турнирах.

В Казани решили создать программу развития физической культуры и спорта лиц с ограниченными возможностями. Предполагается, что она решит проблему нехватки кадров. Первые результаты планируется увидеть к началу 2019 года.

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