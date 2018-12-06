Музей имени почетного гражданина Орлова создали в Ярославле

Музей имени почетного гражданина Ярославля Вадима Орлова открылся в здании XVII века. Перед размещением экспозиции там провели реставрацию.

Вадим Юрьевич Орлов (1939–2016) был гендиректором ОАО «Ярославский технический углерод» с 1991 по 2006 год. За профессиональные достижения удостоен ордена Трудового Красного Знамени, ордена Святого благоверного царевича Димитрия и медали «За доблестный труд», отмечает ИА «ЯРНОВОСТИ».

В музее оборудованы несколько залов с постоянной и временными экспозициями. Коллекция насчитывает 4,5 тыс. экспонатов, которые более 25 лет собирал Вадим Орлов.

В Подмосковье появится самый крупный музей военной авиатехники в мире. Согласно документации к проекту, с которой ознакомились «Известия», его площадь превысит 250 тыс. кв. м (25 га). Ожидается, что культурное учреждение откроется не позднее 2020 года в качестве филиала Центрального музея Вооруженных сил Минобороны в парке «Патриот».