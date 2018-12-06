Прямой эфир

Музей имени почетного гражданина Орлова создали в Ярославле

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Музей имени почетного гражданина Ярославля Вадима Орлова открылся в здании XVII века. Перед размещением экспозиции там провели реставрацию.

Вадим Юрьевич Орлов (1939–2016) был гендиректором ОАО «Ярославский технический углерод» с 1991 по 2006 год. За профессиональные достижения удостоен ордена Трудового Красного Знамени, ордена Святого благоверного царевича Димитрия и медали «За доблестный труд», отмечает ИА «ЯРНОВОСТИ».

В музее оборудованы несколько залов с постоянной и временными экспозициями. Коллекция насчитывает 4,5 тыс. экспонатов, которые более 25 лет собирал Вадим Орлов.

В Подмосковье появится самый крупный музей военной авиатехники в мире. Согласно документации к проекту, с которой ознакомились «Известия», его площадь превысит 250 тыс. кв. м (25 га). Ожидается, что культурное учреждение откроется не позднее 2020 года в качестве филиала Центрального музея Вооруженных сил Минобороны в парке «Патриот».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В парке «Патриот» построят самый большой в мире музей авиатехники
Эрмитаж разрешит трогать скульптуры руками

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017