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Морская авиация ТОФ стала лучшей в ВМС России по ведению воздушного боя

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Маршрут длиной 4 тыс. км, две дозаправки в воздухе и неотразимый удар по противнику. Высший пилотаж в суровых условиях арктических широт. Морская авиация ТОФ стала лучшей в ВМС России по ведению воздушного боя. Переходящий приз летчикам вручил лично главком флота.

Тихоокеанцы совсем недавно провели сложнейшие учения на Камчатке. Пилоты перехватили и сбили нарушителя до того, как он успел начать свою атаку. На службе Морской авиации ТОФ состоят высотные перехватчики МиГ-31. 

 

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