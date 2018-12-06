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Соревнования по древнему панкратиону пройдут в Краснодаре

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В Краснодаре 9 декабря пройдут соревнования по возрожденному виду единоборств — панкратиону. Во дворце спорта «Олимп» соберутся более 250 участников из девяти регионов – Ростовской области, Адыгеи, Дагестана, Чечни, Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Ставрополья, Ленинградской области и Кубани.

Панкратионисты будут сражаться за командный кубок главы Краснодарского края, а также 50 комплектов медалей в различных возрастных и весовых категориях, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Панкратион — древний олимпийский вид единоборств, возрожденный в наше время. Происхождение этого единоборства связано с легендами о древнегреческих героях Тесея и Геракла. Панкратион вошел в программу древних Олимпийских игр в 648 году до н.э.

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