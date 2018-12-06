В лондонском музее построили пряничный город

Сахар, специи, тесто и кропотливая работа десятков кондитеров. В лондонском музее V & A построили пряничный город! В макете поселения есть канатная дорога из солодки, пешеходные площади из сахара, стадион из шоколада. Всего для рождественской выставки создали более 60 сооружений.