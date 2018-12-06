Цирковые верблюды попали в ДТП в Иркутске

45-градусный мороз и сложная спасательная операция. В Иркутске спасатели восемь часов эвакуировали попавшего в аварию циркового верблюда! Водитель фургона с животными потерял управление на скользкой дороге. Машина перевернулась, один из верблюдов погиб, второй — Славик — застрял в кузове. Ночью организовать перевозку спасенного животного не удалось. Верблюда в сопровождении пожарной машины отправили в поселок своим ходом. Славика временно разместили в подсобке пожарной части.