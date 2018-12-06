От ЖКХ до общественных пространств, от транспорта до систем безопасности. Минстрой начал отбор проектов для системы «Умный город». В стандарт «смарт-сити» войдут технологии распознавания лиц. Искусственный интеллект поможет упростить пропускную систему в школах, дистанционно оплачивать проезд, анализировать состояние дорог и зданий.

Еще одно ноу-хау — лежачий светофор. Мигающая полоса под ногами дублирует сигнал, повышая безопасность. Для любителей спорта предлагают создать велодорожки со световой навигацией. Также среди «умных» решений — подземные мусорные баки. Благодаря таким урнам улучшается эстетический вид города — можно реже обновлять контейнеры.

Минстрой сформирует список городов, где протестируют новые «фишки». Опираться будут на местные особенности.