Минстрой начал отбор проектов для системы «Умный город»
От ЖКХ до общественных пространств, от транспорта до систем безопасности. Минстрой начал отбор проектов для системы «Умный город». В стандарт «смарт-сити» войдут технологии распознавания лиц. Искусственный интеллект поможет упростить пропускную систему в школах, дистанционно оплачивать проезд, анализировать состояние дорог и зданий.
Еще одно ноу-хау — лежачий светофор. Мигающая полоса под ногами дублирует сигнал, повышая безопасность. Для любителей спорта предлагают создать велодорожки со световой навигацией. Также среди «умных» решений — подземные мусорные баки. Благодаря таким урнам улучшается эстетический вид города — можно реже обновлять контейнеры.
Минстрой сформирует список городов, где протестируют новые «фишки». Опираться будут на местные особенности.
От ЖКХ до общественных пространств, от транспорта до систем безопасности. Минстрой начал отбор проектов для системы «Умный город». В стандарт «смарт-сити» войдут технологии распознавания лиц. Искусственный интеллект поможет упростить пропускную систему в школах, дистанционно оплачивать проезд, анализировать состояние дорог и зданий.
Еще одно ноу-хау — лежачий светофор. Мигающая полоса под ногами дублирует сигнал, повышая безопасность. Для любителей спорта предлагают создать велодорожки со световой навигацией. Также среди «умных» решений — подземные мусорные баки. Благодаря таким урнам улучшается эстетический вид города — можно реже обновлять контейнеры.
Минстрой сформирует список городов, где протестируют новые «фишки». Опираться будут на местные особенности.