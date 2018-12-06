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Бесплатные аудиогиды появились в автобусах Московской области

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Аудиозаписи о достопримечательностях Подмосковья появились в автобусах «Мострансавто». Чтобы воспользоваться сервисом, нужно установить бесплатное приложение izi.TRAVEL.

QR-код со ссылкой размещен на стикерах в автобусах Серпуховского, Коломенского, Ногинского, Ступинского, Клинского, Сергиево-Посадского, Балашихинского, Химкинского, Электростальского и Наро-Фоминского филиалов Мострансавто. Об этом информирует портал «Подмосковье сегодня». Экскурсию можно скачать на свой гаджет. В Коломне и Сергиевом Посаде есть аудиогиды на английском языке.

Напомним, Московская область возглавила рейтинг регионов России с самыми популярными гастрономическими фестивалями и праздниками 2018 года. Список опубликовало аналитическое агентство «ТурСтат». В регионе прошли фестивали «Русский холодец», «ЯйцеФест», «Луховицкий огурец» и «Царская уха», «День варенья» и «Вар-варенье», «Антоновские яблоки».

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