Конюхов оправился в кругосветку на весельной лодке

Почти месяц задержки из-за штормов, и наконец попутный ветер! Федор Конюхов отправился в кругосветное плавание из Новой Зеландии. Впереди 27 тыс. км, и всё это на весельной лодке! К дальней экспедиции путешественник готовился полтора года.