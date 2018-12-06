Прямой эфир

Фигурантам дела об убийстве многодетной матери в Псебае продлили арест

0
Фото: Global Look Press/Pravda Komsomolskaya
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Краснодарский краевой суд продлил на шесть месяцев срок содержания под стражей трем подозреваемым по делу об убийстве многодетной матери в поселке Псебай Краснодарского края, сообщили в пресс-службе суда 6 декабря.

Псебайский кошмар
Как в Краснодарском крае зверствуют подростки

Фигуранты останутся под стражей до 23 мая. Еще один обвиняемый находится под подпиской о невыезде, меру пресечения в отношении него оставили без изменения, передает ТАСС.

В суде уточнили, что дело слушается в закрытом режиме, так как некоторые фигуранты являются несовершеннолетними и преступление совершено против половой неприкосновенности.

В ночь на 14 мая в поселке Псебай группа подростков изнасиловала и убила 40-летнюю мать пятерых детей Наталью Дмитриеву. Сообщалось, что обвинения были предъявлены двоим молодым людям.

Остальные двое фигурантов являются подельниками подозреваемых в убийстве по совершенным ранее краже и грабежу.

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Адвокат раскрыл подробности расследования убийства многодетной матери в Псебае
Глава поселка на Кубани уволился после скандала с убийством многодетной матери

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017