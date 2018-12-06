Фигурантам дела об убийстве многодетной матери в Псебае продлили арест

Краснодарский краевой суд продлил на шесть месяцев срок содержания под стражей трем подозреваемым по делу об убийстве многодетной матери в поселке Псебай Краснодарского края, сообщили в пресс-службе суда 6 декабря.

Фигуранты останутся под стражей до 23 мая. Еще один обвиняемый находится под подпиской о невыезде, меру пресечения в отношении него оставили без изменения, передает ТАСС.

В суде уточнили, что дело слушается в закрытом режиме, так как некоторые фигуранты являются несовершеннолетними и преступление совершено против половой неприкосновенности.

В ночь на 14 мая в поселке Псебай группа подростков изнасиловала и убила 40-летнюю мать пятерых детей Наталью Дмитриеву. Сообщалось, что обвинения были предъявлены двоим молодым людям.

Остальные двое фигурантов являются подельниками подозреваемых в убийстве по совершенным ранее краже и грабежу.