Украинским пограничникам разрешили стрелять без предупреждения

Верховная рада Украины на заседании в четверг приняла закон «О прилегающей зоне Украины». Согласно ему, морская охрана Госпогранслужбы может открывать огонь без предупреждения для отражения вторжения и нападения на корабли ВМС. Об этом 6 декабря сообщает «РИА Новости».

Также пограничники получили разрешение открывать огонь и задерживать суда, которые нарушили государственную границу, но только после предупредительных выстрелов. За принятие указа проголосовали 244 депутата при необходимом минимуме голосов — 226.

Закон был одобрен после инцидента в районе Керченского пролива, где были задержаны три корабля ВМС Украины — артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яны Капу». При обыске на кораблях нашли оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море, не уведомляя о своих намерениях Москву.