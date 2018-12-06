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Сочинских леопардов выпустят на волю через пару лет

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Очередную группу переднеазиатских леопардов, выращенных в Сочинском центре разведения этого вида, выпустят на волю не ранее чем через два года. На сегодняшний день в дикой природе российского Кавказа обитают пять особей.

Как рассказал ТАСС директор Кавказского отделения WWF России Валерий Шмунк, одним из факторов готовности леопардов жить в естественной среде обитания является самостоятельность, которая у этих хищников наступает не ранее двух-трех лет. При выборе кандидатов специалисты будут обращать внимание на то, чтобы разнополые животные не были близкими родственниками. От этого зависит генетическая устойчивость популяции.

«Кубанские новости» напоминают, что сочинским леопардам, появившимся на свет в июне 2018 года, дали имена Баксан, Лаба, Кодор, Агура и Аибга.

Самым смертоносным представителем кошачьих на Земле является вовсе не гепард или лев, а африканская черноногая кошка. Как пишет портал LiveScience, этот мелкий хищник весом до 3 кг за одну ночь может убить больше добычи, чем взрослый леопард за полгода охоты. В среднем кошка этого вида ловит жертву каждые 50 минут.

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